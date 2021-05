Incendio in casa: vigile del fuoco fuori servizio salva un’anziana dalle fiamme

Momenti di paura sono stati vissuti nella serata di ieri a Priverno a causa di un incendio divampato all’interno di un’abitazione; provvidenziale si è rivelato l’intervento di un vigile del fuoco che, libero dal servizio e con grande coraggio, non ha esitato ad intervenire riuscendo a trarre in salvo l’anziana signora che in quel momento si trovava in casa.

A raccontare la storia, rivolgendo anche i suoi ringraziamenti al vigile del fuoco, è il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia con un lungo post su Facebbok. “Massimo Conti è un nostro concittadino. Massimo è un vigile del fuoco che sicuramente non immaginava che, questa sera, a due giorni della pensione, avrebbe salvato dalle fiamme una signora anziana, anche lei nostra concittadina”.

Mentre si trovava casualmente nei pressi dell'abitazione della donna, spiega Bilancia, il vigile del fuoco è stato richiamato dalle sue grida di aiuto. Subito è intervenuto riuscendo a portare la donna fuori dall’abitazione ed iniziando a spegnere le fiamme con gli estintori messi a disposizione dalla vicina farmacia. “Sul posto si sono trovati, anche essi casualmente, i nostri vigili urbani che hanno aiutato il pompiere ed hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno finito di spegnere l'incendio salvando l'abitazione della signora” prosegue il primo cittadino. Fortunatamente la signora sta bene, ha riportato solo una leggera ustione alla mano.

“Vorrei rivolgere uno speciale ringraziamento a Massimo Conti, anche a nome di tutta la comunità, che ricorderà il suo grande gesto con gratitudine e ammirazione - ha detto ancora il sindaco Bilancia. Porgo sentiti ringraziamenti anche a Gaetano Vellucci, Antonio Iafrate e Roberto Ferrari del nostro Comando di Polizia Locale, al dottor Rocco Mollicone e al personale della sua farmacia, ai carabinieri intervenuti anche essi sul posto, e alla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Terracina, tra i quali c'è anche il nostro concittadino, il vigile del fuoco Berti. Infine rinnovo gli auguri di superare presto lo spavento alla signora che ho già salutato di persona e trovato in buona salute".