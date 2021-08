Incendio a Maenza, il rogo coinvolge la struttura di una onlus e un ex ristorante

Un incendio divampato nel comune di Maenza ha interessato nel pomeriggio di oggi, 28 agosto, la struttura della onlus Emmaus Christian School e l'ex ristorante il Canale. A darne notizia è stato il sindaco del paese Claudio Sperduti attraverso la sua pagina Facebook.

L'incendio, come precisa lo stesso primo cittadino, è stato domato in pochi minuti grazie all'intervento dei vigili del fuoco che si sono poi occupati di mettere in sicurezza tutta l'area interessata. "Le cause verranno accertate successivamente. Grazie ai vigili del fuoco - ha dichiarato il sindaco - al comando dei carabinieri e alla protezione civile di Maenza e a quanti a vario titolo hanno dato una mano".