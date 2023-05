Incendio in un appartamento delle case popolari, famiglie evacuate. Due intossicati

Momenti di paura sono stati vissuti nella serata di ieri, giovedì 4 maggio, per un incendio divampato in un appartamento a Pomezia e in seguito al quale due persone sono state soccorse perché rimaste lievemente intossicate.

L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 23 e sul posto, in via Ugo La Malfa, sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, l’autoscala, un’autobotte e il carro autoprotettori. Le fiamme, da quanto si apprende, hanno interessato un’abitazione al sesto piano di una palazzina su otto livelli delle case popolari. Fortunatamente è rimasta illesa la donna di 52 anni che si trovava all'interno dell’appartamento al momento dell’incendio. Due persone, invece, sono rimaste lievemente intossicate e sono state soccorse.

Sul posto insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118. Da una prima analisi, le fiamme hanno distrutto l’appartamento da cui è partito l’incendio e danneggiato quello del piano soprastante. Nel corso delle operazioni di spegnimento a scopo precauzionale sono state evacuate alcune famiglie.

Al termine dei primi accertamenti entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili; le indagini sono in corso per risalire alle cause.