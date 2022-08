Dà fuoco a quattro auto in una notte, l’incendio in un condominio del centro

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Sabaudia perché considerato responsabile dell’incendio di quattro auto in sosta. I fatti risalgono alla notte tra il 23 e il 24 luglio e le immediate indagini svolte dai carabinieri, coordinate dalla Procura di Latina, hanno permesso presto di chiudere il cerchio intorno al 57enne.

L’attività investigativa, svolta dai militari della Stazione di Sabaudia, sono state dirette dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano, e hanno infatti consentito di fare luce su un episodio che aveva creato un grande allarme sociale.

L’incendio, infatti, aveva messo in allerta i residenti della centralissima via Cesare Battisti dove quella notte quattro vetture furono distrutte dalle fiamme all’interno di un’area condominiale. Secondo quanto trapela, l'incendio è stato appiccato ad una Lancia che era parcheggiata nel condominio e poi le fiamme si sono propagate alle altre vetture che erano in sosta nelle vicinanze. Le indagini avviate dai carabinieri hanno permesso di raccogliere elementi utili senza tralasciare alcuna ipotesi investigativa e, dopo aver appurato che non vi erano collegamenti tra le persone proprietarie delle auto incendiate confermando quindi le prime indiscrezione su come quella notte si era sviluppato l'incendio, i successivi accertamenti si sono poi concentrati sull’identificazione del responsabile subito individuato dai militari.

Il 57enne arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto condotto presso la casa circondariale di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.