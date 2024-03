Incendio nella notte in un residence: furgone distrutto dalle fiamme

Incendio la notte scorsa in un residence a Terracina. Scattato l’allarme sul posto, in via San Felice Circeo, sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Stazione.

Secondo quanto emerso ad andare in fiamme è stato un furgone parcheggiato all’interno del residence. Dai primi accertamenti, il mezzo è di proprietà di un uomo di 52 anni residente a Terracina ed è stato completamente distrutto dal rogo. Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme che, anche se in maniera lieve e provocando minimi danni, hanno lambito anche l’auto di proprietà di un uomo 47 anni, anche lui di Terracina, che si trovava poco distante.

Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri volte a risalire alle cause dell’incendio.