Incendio nella notte: fiamme nel ristorante, indagano i carabinieri

Incendio nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile in un ristorante nella zona di Ardea. Le fiamme hanno distrutto la vetrina e parte della sala di una trattoria. Su quanto accaduto intorno all’1 sono ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri che dovranno chiarire le cause del rogo che ha colpito il locale che si trova al chilometro 25 della via Ardeatina.

L’allarme è stato lanciato da una passante che ha notato le fiamme all’interno dell’esercizio commerciale. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare l'incendio; insieme a loro anche i carabinieri della Compagnia di Anzio che hanno svolto i primi rilievi e i primi accertamenti. Le indagini sono in corso.