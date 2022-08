Paura per l’incendio in una villetta, intervengono i vigili del fuoco

Momenti di paura sono stati vissuti nel pomeriggio di ieri, martedì 23 agosto, a San Felice Circeo per un incendio divampato in una villetta. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 con una segnalazione lanciata da alcuni residenti della zona che si sono resi conto del rogo.

Sul posto, in via Giacomo Lepardi in località Colonia Elena, sono giunti i vigili del fuoco insieme anche ai carabinieri e ai volontari Anc Sabaudia. Subito gli uomini del 115 hanno lavorato per domare le fiamme che hanno interessato la villetta, che a quanto sembra verrebbe utilizzata per le vacanze, mentre i volontari hanno predisposto la chiusura della strada per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente non si registrano feriti; in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.