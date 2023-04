Vasto incendio nella zona di Tor Tre Ponti: enorme colonna di fumo nero

Vasto incendio nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 aprile, nella zona di Tor Tre Ponti a Latina. Le fiamme, dalle prime informazioni a disposizione, hanno interessato la parte esterna di alcuni capannoni di un’azienda dismessa.

In seguito al rogo una enorme colonna di fumo nero si è alzata in cielo visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le fiamme avrebbero interessato bancali posti all’esterno e da quanto di apprende ad andare a fuoco sono stati materiale di scarto incustodito e vecchi imballaggi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme e i carabinieri forestali. Accertamenti sono in corso per chiarire le cause del vasto incendio.