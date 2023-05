Resta schiacciato da una balla di fieno in un’azienda, ferito gravemente un uomo

Un uomo è rimasto ferito in maniera grave, ed è stato elitrasportato in ospedale a Roma, in seguito a un incidente sul lavoro che si è verificato in un’azienda zootecnica.

I fatti nel pomeriggio di ieri, martedì 30 maggio, a Pontinia, in un’attività che si trova lungo la Migliara 52. Sul posto, non appena è stato lanciato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, insieme anche a un ispettore della Asl.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un 68enne originario di Terracina, è stato colpito da una balla di fieno che, impilata su altre due, gli è caduta addosso causandogli un trauma da schiacciamento.

Soccorso dai sanitari del 118, per lui è stato poi predisposto il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale San Camillo di Roma dove è arrivato in codice rosso. Le indagini sono affidate ai carabinieri.