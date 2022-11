Autocisterna carica di Gpl ribaltata, delicate le operazioni di travaso. Strada ancora chiusa

Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’autocisterna carica di Gpl che nel pomeriggio di ieri è rimasta coinvolta in un incidente in via Selciatella ad Aprilia. Secondo una prima ricostruzione, infatti, per cause che sono ancora al vaglio, il mezzo pesante è uscito fuori strada ribaltandosi e rimandano poi su un fianco a bordo carreggiata.

Appena scattato l’allarme sul posto sono giunti, oltre alla polizia locale e agli agenti del Commissariato di Cisterna, anche i vigili del fuoco che da ieri, per tutta la notte e ancora nella mattinata di oggi sono impegnati nelle operazioni di svuotamento dell’autocisterna carica di Gpl: con una capacità di 54mila litri, infatti, al momento dell’incidente ne conteneva 47mila.

Operazioni estremamente delicate quelle che sono ancora in corso e che hanno reso necessario, proprio al fine di poterle svolgere nella massima sicurezza, la chiusura al traffico di via Selciatella tra lo svincolo della Pontina e via Torre del Padiglione. Sul posto per le operazioni di svuotamento dell’autocisterna e per il travaso del liquido in un’altra cisterna sono intervenuti gli specialisti dei vigili del fuoco: hanno raggiunto da ieri il luogo dell’incidente, infatti, gli esperti in soccorsi connessi al rischio Nucleare Biologico Chimico Radiologico arrivati dai Comandi di Roma e Napoli.

Come ha fatto sapere nella serata di ieri l’Amministrazione comunale di Aprilia, il tratto dovrebbe rimanere chiuso al traffico almeno fino alla tarda mattinata di oggi giovedì 24 novembre. La zona è pianeggiante, in aperta campagna, e la chiusura della strada non ha comunque causato problemi alla popolazione in quanto non ci sono residenti nella zona a rischio.