Travolto da un'auto mentre è in bici: muore un 20enne

Tragico incidente stradale in provincia, con una giovanissima vittima. Il sinistro si è verificato nel corso nel pomeriggio di domenica nel territorio di Fondi, all'altezza dell'incrocio tra la Fondi-Lenola e via Sciobaco. A perdere la vita un ragazzo di appena 20 anni, Mirko Fiordigiglio, deceduto nella giornata di ieri all'ospedale San Camillo di Roma dove era stato trasferito a causa delle ferite riportate nel violento impatto.

Il giovane era in sella alla sua bicicletta elettrica ed è stato travolto da una Smart. Un colpo che lo ha sbalzato per diversi metri sulla strada. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e per il giovane si è reso necessario l'immediato trasporto all'ospedale romano. Ieri però il drammarico epilogo. Il ragazzo non ce l'ha fatta. La dinamica del sinistro è stata ricostruita dagli agenti della polizia locale.