Grave incidente sulla Frosinone Mare: feriti e traffico bloccato. Atterra l’eliambulanza

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 699 dell’Abbazia di Fossanova, ai più conosciuta come Frosinone Mare. Da quanto si apprende ci sono dei feriti e sul posto sono interventi diversi mezzi per i soccorsi.

Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 9, nel territorio di Sonnino. Dalle informazioni a disposizione sono due veicoli che, per cause che al momento sono ancora in fase di accertamento, si sono scontrate. Due le persone ferite; tra le persone coinvolte ci sarebbe anche un bambino.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenute le squadree Anas, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per consentire i soccorsi è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza.

Pesanti i disagi alla circolazione stradale nel corso delle operazioni utili per i rilievi di rito necessari per la ricostruzione della dinamica e per i soccorsi. Il traffico, come aggiornano da Anas, è al momento bloccato.