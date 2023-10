Scontro all'incrocio: auto contro un albero, una 24enne sbalzata fuori dall'abitacolo

Incidente stradale oggi, domenica 8 ottobre, a Latina. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio tra Santa Maria e strada del Bufalotto. A scontrarsi due auto, una delle quali, condotta da un uomo di 88 anni che proveniva da strada del Bufalotto, non ha rispettato lo stop. Il veicolo ha attraversato l'incrocio nel momento in cui sopraggiungeva un'auto alla guida della quale c'era una ragazza di 24 anni che viaggiava in direzione Latina.

Lo scontro è stato inevitabile. Nell'impatto l'auto della ragazza si è ribaltata finendo contro un albero e la giovane è stata sbalzata fuori dall'abitacolo finendo in un canale lungo la carreggiata. La ragazza è stata soccorsa e sul posto si è reso necessario l'intervento di un'elisoccorso che ha trasportato la 24enne all'ospedale San Camillo di Roma. La giovane è rimasta sempre vigile e cosciente ma molto dolorante a causa dei traumi dovuti all'impatto. L'uomo che viaggiava nell'altra vettura ha invece rifiutato il trasporto in ospedale.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati dagli agenti del distaccamento della polizia stradale di Terracina.