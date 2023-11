Travolto da un furgone mentre era in bicicletta: muore a pochi metri da casa

Un'altra tragedia sulle strade pontine, dove questa mattina, 1 novembre, un uomo ha perso la vita. L'incidente si è verificato lungo strada del Pantanello, a Borgo Sabotino. Un uomo di 60 anni è stato travolto da un veicolo mentre era in bici ed è morto sul colpo.

A ricostruire la dinamica del sinistro sono stati gli agenti di polizia locale intervenuti per i rilievi. Il 60enne era in sella alla sua bicicletta e aveva appena imboccato la strada, a pochi metri da casa sua, quando è stato investito da un furgone Fiat Doblò, guidata da un 57enne del posto, che percorreva la carreggiata. L'impatto con il mezzo è stato fatale per il ciclista che ha urtato con violenza il parabrezza del veicolo. Gli operatori del 118, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Vittima e conducente del furgone si conoscevano perché erano vicini di casa. La tragedia si è consumata infatti a pochi metri dalle abitazioni di entrambi.