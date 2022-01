Incidente in via delle Congiunte Destre, scontro tra una Nissan e un autobus: muore un 20enne

Tragico incidente stradale questa sera a Latina, in via Congiunte destre. Si è trattato di uno scontro frontale tra un autobus e una Nissan Micra, che ha provocato la morte del giovane automobilista.

A perdere la vita un ragazzo di 20 anni che era alla guida dell'auto e che si è scontrato frontalmente con un mezzo del trasporto urbano della Csc. L'autobus in quel momento era vuoto, aveva terminato il turno e stava probabilmente rientrando in deposito. Percorreva via Congiunte Destra in direzione di via Epitaffio quando è stato preso sul lato frontale sinistro dalla vettura.

Nell'impatto l'auto ha carambolato finendo poi al centro della strada. Per il conducente purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. Il 20enne è deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Latina, insieme a vigili del fuoco e a un mezzo di soccorso del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso.