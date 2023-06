Incidente in via del Lido: morto un ciclista travolto da un'auto

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo via del Lido a Latina. A perdere la vita un ciclista che procedeva verso il mare. Un'auto, una Bmw, lo ha improvvisamente travolto. Un impatto fatale per un uomo di 58 anni.

Da una prima ricostruzione della dinamica sembra che la vittima non si trovasse sulla pista ciclabile e che fosse in procinto di svoltare verso un distributore Agip che si trova lungo la corsia opposta di marcia. Il veicolo lo ha centrato in pieno sbalzandolo sull'asfalto. Per l'uomo i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili.

Sul posto le pattuglie della polizia locale e della squadra volante che stanno ora cercando di chiarire con esattezza la dinamica del sinistro. L'incidente ha inevitabilmetne provocato disagi alla circolazione sulla via del mare, temporaneamente interrotta nel tratto interessato dall'incidente, dove è stato istituito un senso unico alternato facendo passare le auto all'interno della stazione di servizio.