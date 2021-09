Incidente in via Monti Lepini: anziano urtato cade e sbatte la testa. Alla guida Annalisa Muzio

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, 14 settembre, intorno alle 21 lungo via Monti Lepini, a Latina. Secondo la ricostruzione un suv ha urtato un anziano che stava per attraversare la strada e che, nella caduta, ha sbattuto la testa. L'uomo è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Goretti dove è stato ricoverato in prognosi riservata a causa del grave trauma cranico riportato.

Alla guida dell'auto c'era Annalisa Muzio, candidata sindaco alle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto subito dopo il sinistro.

Nessuna dichiarazione ufficiale al momento da parte della candidata sindaco di Fare Latina, ma dal suo entourage hanno comunicato la sua decisione di rinviare tutti gli impegni previsti per oggi. "In attesa di sviluppi sullo

stato di salute" del pedone, si legge in una nota, "la candidata ritiene opportuno rimandare gli impegni previsti per la giornata di oggi. L’agenda sarà aggiornata a domani e ne sarà data notizia attraverso i canali ufficiali del movimento Fare Latina e della candidata Annalisa Muzio".