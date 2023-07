Scontro tra auto e scooter all'incrocio di via Tucci: ferito il centauro

Incidente stradale a Latina, a poca distanza dal centro, all'altezza dell'incrocio tra via Tucci e via Verdi. Un impatto violento tra una Nissan e una moto. Secondo una prima ricostruzione l'auto stava per svoltare quando ha colputo all'incrocio un uomo di 57 anni che era alla guida del mezzo a due ruote.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Un'ambulanza ha invece soccorso l'uomo ferito, finito a terra dopo l'impatto con l'auto, trasferendolo all'ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso per dinamica. Illeso invece l'automobilista.