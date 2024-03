Incidente sulla Pontina Vecchia, scontro tra tre auto: muore una bambina di 8 anni

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 marzo, sulla Pontina Vecchia, nel territorio di Ardea. Il bilancio è drammatico: una bambina di 8 anni è morta mentre altri bimbi sono rimasti feriti insieme a un adulto.

Il drammatico sinistro si è verificato all’altezza dell’incrocio con via della Pescarella quando mancavano pochi minuti alle 16. Da quanto emerso tre sono le auto rimaste coinvolte. Scattato l’allarme sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia, insieme ai carabinieri della tenenza di Ardea, alla polizia locale e ai sanitari del 118.

I tre bambini rimasti feriti hanno tutti tra gli 8 e i 10 anni e sono stati portati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. Ferito anche un adulto per il quale è stato invece necessario il trasporto in eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Per la bimba di 8 anni, invece, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Accertamenti sono ora in corso per chiarire l’esatta dinamica del terribile incidente.