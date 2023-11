E’ drammatico il bilancio di un incidente che nella tarda mattinata di ieri, mercoledì primo novembre, si è verificato sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, ad Ardea: un ragazzo di 33 anni ha perso la vita, mentre un 14enne è rimasto ferito in maniera grave; in ospedale, in condizioni non serie, è finito anche un uomo di 45 anni.

Secondo una primissima ricostruzione del sinistro, la vittima, il 33nenne Alex Cappellacci, viaggiava insieme al 14enne in sella a uno scooter, un T-Max, quando, per cause che sono al momento ancora al vaglio, c’è stato lo scontro con un’auto, la Renault Clio giusta dal 45enne che in quel momento stava svoltando. Il 33enne è deceduto poco dopo l’impatto, mentre il ragazzino che era colui è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Sul posto subito dopo l’allarme sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ardea, impegnati nei rilievi di rito utili proprio a fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente, e i carabinieri della Compagnia di Anzio. L’uomo ala guida dell’auto è stato sottoposto ai test di alcol e droga.