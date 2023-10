Tragico incidente a Gaeta costato la vita a un uomo di 73 anni. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre in località Pozzo Cologno, nella città del Golfo. La vittima è Antonio Nardi, pensionato che si trovava a bordo della sua Fiat Panda.

Secondo una primissima ricostruzione, il 73enne procedeva lungo la strada che da contrada Monte Cristo attraversa Pozzo Cologno e poi si immette su via Sant’Agostino quando, per cause che sono ancora al vaglio, ha perso il controllo della vettura che è andata a impattare contro un albero che costeggia la strada.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’uomo. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dalla polizia locale che ha svolto tutti i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica.