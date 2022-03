Dolore a Sezze per la morte di Manuel Fasolilli, terza vittima della strada in una settimana

E’ cordoglio a Sezze per la morte di Manuel Fasolilli, 31 anni ancora da compiere, che nella notte tra sabato 12 e domenica 13 marzo è rimasto vittima di un incidente sull’Appia. Nel sinistro, avvenuto all'altezza del chilometro 75+400 nei pressi dell’incrocio con la Migliara 54 proprio nel territorio del comune lepino, sono state coinvolte la Golf su cui viaggiava il 31enne e la Fiat 500 su cui si trovavano invece due giovani ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti dove sono arrivati in codice rosso.

Ed è un’intera comunità in lutto quella di Sezze per la scomparsa del giovane i cui sogni si sono spezzati a poca distanza dal punto in cui nel gennaio scorso in un altro incidente aveva perso la vita un 42enne finito con la sua auto in un canale. Sono tanti i messaggi che in queste ore sono stati lasciati sui social da parte di quanti conoscevano Manuel. “Buon viaggio, porta la tua allegria fin lassù”, “Grazie per tutte le risate, per la gioia e la spensieratezza che mi hai trasmesso ogni volta”; e ancora “Un ragazzo d’oro… sempre pronto, disponibile, generoso e soprattutto sempre sorridente..riposa in pace”: queste solo alcune delle parole con cui il 31enne viene salutato e ricordato dalle tante persone che gli volevano bene e che oggi piangono la sua scomparsa

L’incidente in cui ha perso la vita Manuel Fasolilli è il terzo in poco più di una settimana nella provincia di Latina; domenica 6 marzo all’alba in seguito ad un sinistro su via della Stazione a Latina è deceduta la giovane Clarissa Trombin, passeggera di una vettura finita contro un albero che costeggia la strada; solo 24 ore prima sull’Acciarella era morto invece Italo Giardino dopo che la sua auto era finita drammaticamente in un canale.