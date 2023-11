Tragico incidente in moto sulla Monti Lepini, muore un uomo

Tragica domenica sulle strade della provincia di Latina. Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 19 novembre, sulla strada Monti Lepini, nel territorio di Latina.

Dalle informazioni a disposizione è stata coinvolta una moto, una Honda, con sidecar alla cui guida c’era un uomo di 55 anni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Il sinistro è avvenuto nei pressi del chilometro 47 della strada statale 156 nei pressi della frazione di Borgo Faiti. Da quanto si apprende il 55enne ha perso il controllo del mezzo che, per cause che al momento sono ancora al vaglio, è andato fuori strada finendo poi in un fossato che costeggia l’arteria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di tutto per salvare la vita all’uomo, ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

I rilievi di rito sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, agli ordini del comandante provinciale Gian Luca Porroni; a loro ora spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.