Incidente mortale sulla Pontina: fuori strada con l’auto, perde la vita un giovane di 26 anni

Un incidente mortale si è verificato nella notte sulla Pontina nel territorio di Latina. A perdere la vita un giovane di soli 26 anni che era alla guida di un’auto che uscita fuori strada si è ribaltata.

La tragedia intorno alle 2.30 della notte tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio, all’altezza del chilometro 75+600 della strada statale 148.

Scattato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il giovane che era originario di Aprilia ma viveva a Borgo Montello. Per i rilievi hanno raggiunto il luogo dell’incidente gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Aprilia.

Secondo una primissima ricostruzione il 27enne era alla guida di una Smart quando, per cause che al momento sono ancora al vaglio, ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al giovane automobilista. I rilievi da parte della polizia stradale sono andati avanti per tutta la notte e saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.

Estratto dall'auto, il corpo del giovane è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria