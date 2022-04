Un altro incidente mortale sulla Pontina, perde la vita un motociclista

Un altro tragico incidente nella serata di oggi, sabato 16 aprile, vigilia di Pasqua. In un sinistro sulla Pontina ha perso la vita un uomo che viaggiava in sella alla sua moto.

Poche ancora le informazioni a disposizione; da quanto si apprende il mezzo a due ruote su cui si trovava la vittama nei pressi del chilometro 108, nel territorio di Terracina, per cause che sono ancora al vaglio, si è scontrato con una vettura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma inutili si sono rivelati i soccorsi; per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi hanno raggiunto il luogo dell’incidente gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Formia a cui ora sono affidate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo incidente in questo inizio di 2022 in provincia di Latina. Solo due settimane fa sempre sulla Pontina e sempre nei pressi di Terracina in un altro sinistro aveva perso la vita un uomo di 53 anni.