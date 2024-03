Incidente sulla Pontina Vecchia, muore un uomo nello scontro tra una Jeep e un’autobetoniera

Incidente mortale nella mattinata di oggi, venerdì 15 marzo, lungo la Pontina Vecchia tra i territori di Aprilia e Ardea. Nel sinistro, che si è verificato intorno alle 8 nei pressi del chilometro 37.400 dell’arteria, ha perso la vita un uomo.

Da quanto si apprende, sono rimasti coinvolti due mezzi, una Jeep Cherokee, ed un’autobetoniera che trasportava cemento che, per cause che sono ancora al vaglio della polizia locale, si sono scontrati. La vittima è un uomo di 70 anni che al momento dell’incidente viaggiava al volante della vettura. Inutili si sono rivelati per lui i soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare. A seguito di disposizioni impartite dell’autorità giudiziaria la salma del 70enne è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Ardea, questi ultimi impegnati nei rilievi che saranno poi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezzza. Il conducente dell'autobetoniera è stato portato in ospedale e, come da prassi, sarà sottoposto ai test di alcol e droga. I due mezzi sono stati sequestrati