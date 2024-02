Ciclista travolto e ucciso sulla Migliara 51

Ennesima vittima della strada oggi sulle strade potine. Questa mattina un ciclista è deceduto dopo essere stato investito lungo Migliara 51 in località La Cotarda nel territorio del comune di Pontinia.

La vittima è stata presa in pieno da un Suv Ford che dopo l'impatto è finito fuori strada andando a fermarsi in un campo . Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Pontinia, i carabinieri, un mezzo dei vigili del fuoco e due ambulanza del 118: purtroppo per il ciclista non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Il conducente dell'auto ha riportato soltanto lievi ferite. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.