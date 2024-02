Incidente sua via Marittima, scontro tra auto e pullman Cotral: muore un uomo

Tragedia sulle strade pontine, all'alba di oggi, mercoledì 14 febbraio, all'altezza dell'incrocio tra via Marittima e la Sonninese, nel territorio di Priverno. Un uomo di 86 anni, originario della provincia di Frosinone, ha perso la vita. Era alla guida di una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un pullman del Cotral.

All'arrivo dei soccorsi del 118 non è stato possibile far altro che constatare il decesso dell'uomo, rimasto intrappolato tra le lamiere della sua utilitaria. La dinamica in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri e degli agenti della polizia locale.