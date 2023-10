Incidente a Cisterna, muore 46enne in bici. Polizia locale sulle tracce dell’auto in fuga

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 ottobre, in via Nettuno a Cisterna in cui ha perso la vita un uomo di 46 anni colpito da un’auto mente era in sella alla sua bicicletta. Il sinistro si è verificato intorno alle 17 e sono ora in corso le indagini da parte della polizia locale, guidata dal comandante Raoul De Michelis. Da quanto si apprende, infatti, la vettura subito dopo l’impatto si è data alla fuga facendo perdere le sue tracce.

L’allarme è scattato nell’immediato e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far niente per salvare la vita al 46enne. Nel frattempo gli agenti ella polizia locale sono stati impegnati nei rilievi di rito utili a chiarire l’esatta dinamica del sinistro; secondo una prima ricostruzione l’impatto tra i due mezzi è stato frontale con la vettura che ha colpito la bici probabilmente mentre era in fase di sorpasso.

La salma della vittima è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia mentre è stata sequestrata la bicicletta.

Immediatamente sono partite anche le indagini dei caschi bianchi per risalire alla persona alla guida e che dopo l’impatto si è data alla fuga. Gli agenti sarebbero vicini a risalire al mezzo grazie anche ad alcuni parti che nello scontro si sono staccate e sono rimaste sull’asfalto, e sono in procinto di individuare il conducente, che se si presentasse al comando di corso della Repubblica prima di essere rintracciato dalla polizia locale eviterebbe l’arresto.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale: via Nettuno è stata infatti chiusa al traffico in entrambe le direzioni.