Perde il controllo dello scooter e finisce contro un'auto in sosta: muore un 24enne

Ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un'auto in sosta. Un'impatto particolarmente violento che non ha lasciato scampo al giovane conducente. Il 24enne Marco Mauriello, originario di Aprilia e residente a Nettuno, è morto per le ferite e i traumi riportati nell'incidente.

Il sinsitro si è verificato nella città del litorale romano, a Nettuno, su viale Vittoria, nella giornata di sabato 1 luglio. Il 24enne, stando alle ricostruzioni, ha superato un'auto che stava per svoltare verso un distributore di benzina, ma nel compiere la manovra ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato contro l'auto parcheggiata.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime. Il ferito è stato trasportato prima all'ospedale di Anzio e successivamente trasferito in eliambulanza al San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in Terapia intensiva. Ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita e a causa di un peggioramento del quadro clinico Mauriello è deceduto.