Tamponamento sulla Pontina, traffico paralizzato verso la Capitale

Incidente e disagi alla circolazione stradale questa mattina, mercoledì 13 marzo, lungo la Pontina. Un tamponamento fra due auto si è verificato prima delle 8 all'altezza del chilometro 34+800 sulla carreggiata nord, in direzione Roma, nel territorio di Ardea.

Nel sinistro non si sono registrati feriti, ma l'impatto tra le due vetture ha inevitabilmente causato pesanti ripercussioni al traffico veicolare, con lunghe code verso la Capitale. Il sinistro ha richiesto l'intervento delle pattuglie della polizia stradale di Aprilia per gestire la viabilità e mettere in sicureza il tratto di strada interessato. Ricostruita la dinamica, si è provveduto a rimuovere i veicoli incidentati per ripristinare la regolare circolazione.