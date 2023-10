Schianto sulla Pontina: un'auto finisce contro un camion fermo sul margine della carreggiata

Un terribile incidente stradale si è verificato intorno alle 13 lungo la Pontina, all'altezza del chilometro 58,600, tra Le Ferriere e Borgo Montello, alla periferia del capoluogo. Il sinistro ha coinvolto due veicoli, un mezzo pesante e un'auto.

Il primo, un autocarro, era stato costretto a fermarsi ul margine destro della carreggiata a causa di problemi al motore, ma da dietro, nella stessa direzione di marcia, verso Latina, è sopraggiunta in quel momento una Peugeot che, pur notando il veicolo fermo, non è riuscita a evitare l'urto spostandosi, perchè la corsia di sinistra era impegnata da un altro autocarro.

L'impatto è stato particolarmente violento. L'utilitaria ha agganciato la parte posteriore del camion ed è stata completamente distrutta nell'urto. Il conducente è rimasto ferito. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia stradali e le squadre dell'Anas. Il tratto di strada è stato temporaneamente interdetto al traffico e il transito dei veicoli è stato dirottato sulla complanare per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.