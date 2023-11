Incidente sulla Pontina: Smart si ribalta, poi rimane capovolta al centro della carreggiata

Ancora una volta la Pontina è stata teatro di un pauroso incidente, come quello che si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 5 novembre.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma le conseguenze potevano essere peggiori. Una Smart, infatti, mentre procedeva in direzione nord all’altezza del chilometro 15, nel territorio di Roma, si è ribaltata rimanendo poi capovolta al centro della carreggiata. Il sinistro, come emerso dai primi accertamenti della polizia stradale di Aprilia intervenuta sul posto, è autonomo.

Gli agenti hanno svolto tutti i rilievi del caso utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente; una distrazione unita anche alla velocità e all’asfalto bagnato, sembrano al momento essere le possibili cause del sinistro che per fortuna non ha causato feriti.

Prosegue ora il lavoro degli agenti della polizia stradale di Aprilia per chiarire quanto accaduto. Terminate le operazioni di messa in sicurezza la strada è stata liberata e il traffico risulta regolare.