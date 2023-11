Pontina, mezzo pesante perde un carico di balle di fieno sulla strada: traffico in tilt e un tamponamento

Disagi sulla Pontina questa mattina, venerdì 3 novembre. Un mezzo pesante ha infatti perso lungo la strada 19 balle di fieno che stava trasportando. E' accaduto all'altezza del km 20 in carreggiata sud, nel comune di Pomezia.

Il materiale finito sull'asfalto ha creato non pochi disagi alla circolazione e ha provocato un incidente stradale. Due auto sono state infatti coinvolte in un tamponamento che per fortuna non ha avuto esiti gravi e non ha fatto registrare feriti ma che ha aggravato i disagi lungo l'arteria. Sul posto, per la gestione della viabilità, i rilievi del sinistro e la messa in sicurezza della strada, è intervenuta la pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Aprilia.

Il tratto dell'arteria è stato liberato dalle balle di fieno cadute e ora sono scattate le verifiche sull'autotrasportatore che ha perduto il carico e che sarà sanzionato.