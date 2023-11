Incidente sulla Pontina, un ferito grave: atterra l'eliambulanza

Incidente stradale questa mattina lungo la Pontina, nel territorio di Sabaudia. Secondo le prime informazioni un'auto ha travolto una persona in bicicletta. Sul posto è stata attivata un'eliambulanza che ha preso in carico il ferito trasportandolo in ospedale.

Il sinistro si è verificato all'altezza del km 89,200 della Pontina. Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, con deviazioni della circolazione lungo la Migliara 51 in direzione Roma e sulla Migliara 49 in direzione Terracina.

Sul posto le squadre dell'Anas e i carabinieri per la gestione della viabilità, la messa in sicurezza dell'arteria e la ricostruzione della dinamica.