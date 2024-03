Scontro tra un'auto e una betoniera sulla Pontina vecchia: la vittima è Adriano Macellari

E' Adriano Macellari la vittima dell'incidente avvenuto ieri, 15 marzo, lungo la Pontina Vecchia, al confine tra i comuni di Aprilia e Ardea, all'altezza del chilometro 37,400. Settantenne, carabiniere in pensione, l'uomo era alla guida di una Jeep Cherokee quando ha improvvisamente perso il controllo dell'auto e ha invaso l'opposta corsia di marcia.

In quel momento sopraggiungeva una betoniera che trasportava cemento. L'impatto è stato fatale. Il conducente del mezzo pesante non è riuscito a evitare lo scontro frontale e il violento urto non ha lasciato scampo all'uomo che era alla guida della Jeep. Non si esclude che l'uomo abbia accusato un malore e per questo abbia invaso la corsia opposta. Adriano Macellari è morto sul colpo.

Il corpo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stato trasportato all'istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata dove verrà effettuata l'autopsia.