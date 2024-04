Il cordoglio della comunità per Eleonora Ludovici, morta a Priverno. Illesa la figlia

Potrebbe essere stato un malore la causa del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Torretta Rocchigiana, nel territorio di Priverno, costato la vita a una donna, Eleonora Ludovici. La vittima, che avrebbe compiuto 50 anni quest'anno, era alla guida del suo Maggiolone Volkswagen quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Il veicolo si è ribaltato lungo la carreggiata.

La donna viaggiava in auto insieme alla figlia 12enne. Entrambe sono state estratte dalle lamiere dell'auto con l'ausilio dei vigili del fuoco ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Si è tentata una rianimazione sul posto attivando anche un elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Illesa invece la figlia. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri della stazione di Priverno.

Intanto il corpo è stato messo a disposizione dei familiari per i funerali. La donna lascia il marito e due figli adolescenti. Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte della comunità di Roccagorga, dove Eleonora Ludovici viveva con la famiglia.