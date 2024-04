Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 aprile, a Priverno in cui ha perso la vita una donna di 50 anni. Dalle prime informazioni a disposizione si tratta di un sinistro autonomo che si è verificato lungo via Torretta Rocchigiana.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla donna che viveva con la sua famiglia a Roccagorga. Secondo una prima ricostruzione la 50enne Eleonora Ludovici era alla guida della sua auto quando, per cause che sono al momento ancora al vaglio, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

In seguito all’incidente si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto via Torretta Rocchigiana insieme ai carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi che saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Subito la notizia della morte della 50enne si è diffusa a Priverno, dove si è verificato l’incidente, come a Roccagorga dove la donna era residente e molto conosciuta. Molti i messaggi di dolore affidati anche ai social. Cordoglio è stato espresso anche dalla sindaca di Priverno, Anna Maria Bilancia. “La nostra comunità è immensamente addolorata per il tragico incidente d'auto, accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, a Priverno, a causa del quale ha perso la vita la signora Eleonora Ludovici, mentre percorreva via Torretta Rocchigiana. Eleonora - scrive la prima cittadina - era residente a Roccagorga, ma era conosciuta e stimata anche a Priverno. Siamo vicini e abbracciamo con affetto il marito, la figlioletta, il figlio Alessandro, alunno del nostro Istituto superiore, e tutti i suoi familiari ed amici. Esprimiamo vicinanza anche all'intera comunità di Roccagorga”.