Rocambolesco incidente, rimorchio di un trattore colpisce un mezzo dei vigili del fuoco

Rocambolesco incidente nella mattinata di ieri, lunedì 21 agosto, nella zona di Borgo Sabotino a Latina. Per cause che sono al momento ancora al vaglio, infatti, il rimorchio di un trattore ha colpito accidentalmente un mezzo dei vigili del fuoco che era fermo per un intervento.

Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi ma che fortunatamente si è risolta senza feriti: la squadra 1A della sede centrale dei vigili del fuoco, impegnata in un intervento di routine, infatti al momento della collisione era fuori dal mezzo che però a causa dell’impatto con il carrello carico di balle di fieno è stato danneggiato in modo importante nella parte anteriore destra.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dal comandante provinciale Luigi Capobianco e dal funzionario di turno. Sul posto per i rilievi di rito e gli accertamenti è intervenuta la polizia stradale, con gli uomini del posto mobile estivo di stanza a Nettuno, con la collaborazione della polizia locale.