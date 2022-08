Incidente sull’Appia a Terracina, investito da un’auto, muore un bambino di 11 anni

Un’enorme tragedia quella che si è consumata sulle strade di Terracina dove un bambino di 11 anni è morto in seguito ad un incidente stradale. Il piccolo, dalle prime informazioni a disposizione, è stato investito da un’auto sull’Appia, nella zona del lungomare della città; troppo gravi si sono rivelate le ferite riportate nell'impatto, purtroppo è deceduto poco più tardi in ospedale.

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, venerdì 5 agosto, nel tratto di strada che porta verso il centro urbano, all’altezza del ristorante La Capannina e nei pressi del Tempio di Giove, un tratto particolarmente frequentato soprattutto nelle serate estive. Da una primissima ricostruzione il bambino, Romeo Golia che era con la mamma e delle zie, pare stesse attraversando sulle strisce pedonali quando, per cause che sono ancora la vaglio, è stato investito da un’auto guidata da un giovane di Fondi.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, compresa la gravità della situazione, hanno subito predispoto il trasporto in ospedale prima del trasferimento del piccolo al Bambino Gesù di Roma. Purtroppo per lui, però, non c’è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo.

Sul posto per i rilievi di rito, con il supporto degli agenti della polizia stradale, è intervenuta la polizia locale di Terracina ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente. Il giovane alla guida dell'auto, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti per rilevare l'eventuale assunzione di droga o alcol prima dell'incidente.