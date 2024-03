Schianto sulla Migliara 49: le vittime sono Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia

Sono Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia le due vittime di un incidente avvenuto nella serata di ieri, martedì 5 marzo, lungo la Migliara 49, nel territorio di Sabaudia. Una tragedia che si è consumata intorno alle 20,30, quando i due uomini che viaggiavano a bordo di una Mini cooper sono usciti fuori strada. L'auto si è schiantata contro il muretto di un ponte di accesso a un'abitazione, poi è finita in un fosso che costeggia la carreggiata.

Le lamiere li hanno intrappolati nell'abitacolo. Il violento urto non ha lasciato scampo a nessuno dei due. All'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi del 118, erano già deceduti. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti di polizia locale di Sabaudia, ma si è trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli.

Entrambi erano di Sabaudia. Massimiliano Albione era titolare di un vivaio, Lorenzo Nardecchia era invece un meccanico.