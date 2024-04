Camion perde il portellone sulla Flacca: preso in pieno da un'auto

Un incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 10 aprile, nella galleria della Flacca a Sperlonga. Sul luogo del sinistro è stata inviata una pattuglia del Norm dei carabinieri di Terracina per la ricostruzione della dinamica.

I militari hanno constatato che un camion frigo, durante la marcia, ha perso improvvisametne il portellone posteriore del mezzo insieme a una parte del carico che stava trasportando. Il tutto senza che il conducente si accorgesse dell'accaduto. Poco dopo un'auto che si trovava a transitare su quel tratto di strada ha preso in pieno il portellone rimasto sull'asfalto, all'interno della galleria. Per fortuna nessuna grave conseguenza per l'automobilista, ma il veicolo è rimasto danneggiato nel sinistro.