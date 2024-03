Scontro tra auto e scooter all'incrocio: ferito il giovane centauro

Scontro tra auto e scooter a Terracina. I carabinieri del Nor sono intervenuti in via Giacomo Leopardi e hanno constatato il sinistro tra un'auto condotta da un 32enne proveniente da Frosinone e una moto condotta invece da un ragazzo di 29 anni residente a Terracina.

Ad avere la peggio è stato il giovane che eralla guida del mezzo a due ruote, soccorso da un'ambulanza e trasferito all'ospedale di Terracina per le ferite riportate nell'impatto. Secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro, lo scooter percorreva via Leopardi quando, arrivato all'altezza dell'incrocio con via Fosse Ardeatina, ha urtato la vettura che proveniva dall'altra strada. L'urto con il veicolo ha fatto sbalzare il ragazzo sull'asfalto rendendo necessarie le cure dell'ospedale.