Insegue e sperona l'auto della ex mandandola fuori strada

Sperona l’auto su cui viaggiava l’ex compagna e la fa finire fuori strada: un uomo di 55 anni è stato arrestato a Gaeta dai carabinieri che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal giudice.

Il provvedimento è stato notificato all’uomo nei giorni scorsi dai militari della Stazione di Terracina con l'ausilio dei colleghi della locale Tenenza che hanno eseguito le indagini. L’episodio risale, infatti, al 9 giugno scorso. Come ricostruito dai carabinieri, in quella circostanza il 55enne, già noto alle forze dell’ordine, dopo una videochiamata dal tenore minaccioso, ha inseguito con la propria auto la vettura su cui si trovava la ex compagna, speronandola e facendole perdere il controllo.

Solo la prontezza della donna le ha permesso di mettersi in salvo, riuscendo a fuggire e cercando aiuto tra gli altri automobilisti in transito lungo la strada. Secondo quanto ricostruito alla base di tutto ci sarebbe l’incapacità da parte dell’uomo di accertare la fine della relazione con la ex compagna.

All’esito delle indagini condotte dai carabinieri la Procura di Latina ha chiesto al gip del Tribunale la misura cautelare che è stata emessa ed eseguita nei giorni scorsi. L’uomo arrestato è stato trasferito in carcere.