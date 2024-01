Scappa all'alt, inseguito dall'Abruzzo al Lazio: guidava con la patente revocata

E' iniziato in Abruzzo e terminato in provincia di Frosinone l'inseguimento di un'auto che non si era fermata all'alt dei carabinieri e ha proseguito la sua corsa a tutta velocità. Alla guida, un 28enne di Priverno che non aveva la patente, perché revocata dai carabinieri del suo comune di residenza.

Come riporta Frosinone Today, tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica, quando una pattuglia dell'Arma di San Donato Val di Comino (provincia di Frosinone) ha ricevuto una segnalazione da parte della centrale operativa della compagnia di Sora che a sua volta rilanciava una comunicazione ricevuta dalla da Castel di Sangro: un'Alfa Romeo nera aveva forzato l'alt dei carabinieri a Pescasseroli. I carabinieri abruzzesi hanno ipotizzato che la vettura si dirigesse in direzione del Lazio e così la pattuglia di San Donato Val di Comino si è avviata in direzione di Forca d'Acero mentre la centrale operativa ha indirizzato in zona anche la pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile di Sora che si è posizionata più a valle. Di lì a poco i militari hanno notato sopraggiungere l'auto a velocità elevata e sono riusciti a bloccarla.