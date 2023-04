In fuga dai carabinieri danneggia altre tre auto: bloccato dopo un inseguimento

Per evitare un controllo si è dato alla fuga ma è stato bloccato dai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento. Così un uomo di 34 anni di origini nordafricane è finito agli arresti.

Teatro di quanto accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 21 aprile, Anzio. Durante un servizio presso la stazione di Lavinio Lido, infatti, una pattuglia ha notato il 34enne alla guida di una Fiat 500 L che, mentre i militari si accingeva al controllo, ha accelerato scappando via. Subito la Centrale operativa ha inviato altre pattuglie per cercare di bloccarlo; dopo un rocambolesco inseguimento di circa 4 chilometri, la fuga si è conclusa nei pressi del cimitero di Anzio, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo che durante la sua corsa aveva anche danneggiato tre vetture che circolavano sull’Ardeatina.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né tra gli utenti della strada, né tra i militari. Accompagnato in caserma per gli atti di rito, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello con una lama della lunghezza di circa 15 centimetri, mentre l'auto è risultata rubata due giorni fa a Pomezia, ed è stata riconsegnata al legittimo proprietario. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di resistenza, danneggiamento, ricettazione e porto abusivo di armi; è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Anzio in attesa del giudizio direttissimo.