In fuga alla guida incappucciato, inseguito per 12 chilometri poi picchia i carabinieri

E’ stato fermato a Minturno dopo un lungo inseguimento, poi una volta bloccato ha aggredito i carabinieri: per questo un uomo di 46 anni è stato arrestato nella notte. L’inseguimento era iniziato nella provincia di Caserta e dopo diversi chilometri è terminato nella nel territorio pontino.

Come riporta CasertaNews, il 46enne era incappucciato e alla guida di una Toyota Yaris quando non si è fermato all'alt che gli era stato imposto dai militari del radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca mentre stava percorrendo viale Risorgimento. All’invito dei carabinieri a fermarsi l’automobilista non solo non ha arrestato la marcia, ma ha premuto il piede sull’acceleratore tentando una disperata fuga.

Così è nato un inseguimento andato avanti per oltre 12 chilometro con il 46enne che è stato è stato raggiunto e bloccato nel territorio di Minturno. Ed è qui che l’uomo nel corso delle fasi del controllo ha opposto resistenza fisica colpendo i carabinieri con calci e pugni.

Immobilizzato è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.