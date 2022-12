Ispezione dei carabinieri in un allevamento di cani: contestate violazioni amministrative

Proseguono i servizi del controllo del territorio da parte della compagnia dei carabinieri di Formia finalizzati alla anche alla tutela degli animali. Nell'ambito dell'attività i militari della stazione di Itri, insieme ai colleghi della stazione forestale di Gaeta e al personale veterinario della Asl, hanno effettuato un mirato controllo all'interno di un allevamento di cani, risultato di proprietà un uomo di Itri di 86 anni.

L'ispezione ha permesso ai carabinieri di rilevare alcune violazioni amministrative. Nell'allevamento c'erano infatti ben 114 cani, di cui 18 risultati sprovvisti di micro chip e alcuni ospitati in due box su cui non era stata realizzata nessuna copertura. I militari hanno trovato anche un suino che non era stato segnalato alla Asl.