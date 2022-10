Picchia il padre e lo manda in ospedale con una costola rotta e una lesione alla milza

Ha picchiato suo padre senza pietà facendolo finire in ospedale, con la frattura di una costola e una lesione alla milza. I carabinieri della stazione di Itri hanno denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria di Cassino un ragazzo di 24 anni del luogo, accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni del genitore.

Per il padre, un uomo di 48 anni, la prognosi dei sanitari del nosocomio di Formia è stata di 30 giorni. Tutto è stato scatenato da discussione in famiglia nata per futili motivi e poi degenerata in una violenta aggressione contro il genitore. I militari di Itri, coordinati dai colleghi della compagnia di Formia, hanno ricostruito i fatti e avviato un'attività investigativa che ora ha portato alla denuncia del giovane.