Attraversa la ztl con il suv rischiando di investire marito e moglie, poi scende e li aggredisce

L'episodio si è verificato questa mattina in pieno centro a Latina. Indaga la polizia per rintracciare il responsabile

Sta indagando la polizia per rintracciare un automobilista che questa mattina si è reso responsabile di un'aggressione a una coppia in pieno centro cittadino. Tutto è accaduto in piazza del Popolo. Secondo la ricostruzione dei testimoni, il conducente di un suv ha attraversato la ztl intorno alla piazza rischiando di investire due pedoni che attraversavano la strada.

Di fronte alle rimostranze della coppia l'uomo ha reagito con violenza: è sceso dall'auto e si è scagliato contro marito e moglie arrivando addirittura a spintonarli. Poi è fuggito facendo perdere le tracce. Le persone che hanno assistito alla scena hanno allertato subito la polizia e una pattuglia della squadra volante ha raggiunto la piazza per ricostruire l'accaduto e rintracciare l'automobilista.